Adana’da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarının inşası hız kesmeden sürüyor.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşa süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da ise 11 bina deprem sırasında yıkıldı. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar alırken 4 bin 949 bina ise orta hasarlı oldu. Ağır hasarlıların tamamı yıkılırken orta hasarlı binalarda ise yıkım sürüyor.

İnşaatlar sürüyor

Depremden etkilenen aileler için TOKİ tarafından yapılan 12 bin 522 bağımsız bölümün 6 bin 817’si tamamlandı ve kalanların inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor

İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Merkez Sarıçam ilçesinde yeni konutlar hızla yükseliyor.

Konutların yapımı sırasında inşaatta incelemelerde bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"Kime hizmet ettiğimizi biliyoruz"

2025 yılının sonuna kadar bütün bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Başkan Karslıoğlu, "Adana’da 12 bin 522 bağımsız bölümün tamamının ihalesi yapıldı. 6 bin 700 konut ve 117 köy evinin anahtarları teslim edildi. Kalanların da teslimi 2025 yılının sonunda yapılacak. Ayrıca bu bölgelerde 137 cami, okul, ticaret merkezi ve iş yeri inşaatları devam etmektedir. Adana Valiliği bu bölgelerde okul inşaatlarına başladı. Bütün belediyelerle entegre çalışmalar sürüyor. Kime hizmet ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Hızlı bir şekilde evleri teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.