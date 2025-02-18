Fırat EDAŞ, Tunceli ve Mazgirt’te elektrik hizmet kalitesini ve işbirliğini artırmak için muhtarlarla bir araya geldi.

Fırat EDAŞ, Tunceli merkez ve Mazgirt ilçelerindeki muhtarlarla bir araya gelerek elektrik dağıtım hizmetleri, arıza müdahale süreçleri ve bölgedeki yatırımları ele aldı. Toplantıya Şirket Müdür Yardımcısı Zeki Sarıaydın, Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç ve şirket yöneticileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantılarda, 2025 yılına yönelik planlanan projeler paylaşılırken, muhtarların talepleri ve mahallelerdeki enerji altyapısına dair sorunlar değerlendirildi. Çözüm odaklı iletişim süreci vurgulanarak, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç, bölgedeki elektrik altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kesintisiz enerji sağlamak için çalışmaların süreceğini ifade etti. Muhtarlarla iş birliği ve iletişim sürecinin devam edeceği belirtilirken, Fırat EDAŞ’ın Tunceli ve Mazgirt’te daha etkin ve hızlı hizmet sunmaya yönelik yatırımlarını sürdüreceği vurgulandı.