Adana’da Denetler Yeminli Mali Müşavirlik hizmete girdi.

Kentte 15 yıldır kamuda vergi başmüfettişi olarak görev yapan Leman Kılınçkaya, 3 yıl önce Türkiye’nin en genç yeminli mali müşaviri belgesini aldı. Ardından kamudan istifa eden Kılınçkaya, halen kamuda çalışan vergi müfettişi eşi Rıdvan’ın destekleri ve girişimleriyle merkez Seyhan ilçesinde Denetler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni hizmete açtı. Geçtiğimiz gün düzenlenen açılışa Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın yanı sıra çeşitli kurumlardan müfettiş denetçi, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

“Binlerce kalem verginin kaçağı önlenecek”

Açılışta İhlas Haber Ajansı’na konuşan Leman Kılınçkaya, “Sıkı maliye politikaları sebebiyle esnaf, iş adamları ve ticaret ile uğraşanlar mercek altında. Maliye, göz yumulan binlerce kalem verginin kaçağını önlemek için kararlı. Maliye Bakanlığı’nın denetimleri veya yazıları ile şu an vergi alınan binlerce kişi var. Bu kişiler hesap hareketleri ile alakalı bilgileri kanuni dayanakları ile vermez veya tatmin edici açıklamalarda bulunmaz ise hesabına giren paranın tamamı üzerinden katma değer vergisi ve gelir vergisi ile birlikte bunların vergi cezaları ve özel usulsüzlük cezaları ile karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Borç aldım, borç verdim açıklamaları gerçeği yansıtmıyor”

‘Borç aldım, borç verdim’ açıklamalarının da artık tatmin edici olmadığına vurgu yapan Kılınçkaya, şunları söyledi:

“Örneğin özel kliniği olan bir diş hekiminin maliyeye bildirdiği aylık ve yıllık beyanların haricinde, kendi hesabında veya eşinin, çocuklarının, yanında çalışanların hesabında vergiye konu olmadığını düşündüğü tutar üzerinden ispat edici belgeler ile vergiye konu olmadığını ispatlamaz ise kendilerine resen cezalı vergi hesaplaması yapılacaktır. Bu konu halk arasında gündeme geldiğinde insanlar kendi aralarında ’borç aldım, borç verdim’ diye açıklarım kurtulurum düşüncesinde olduğunu görmekteyiz. Fakat günümüzde borç alıp vermek işi 5411 sayılı bankacılık yasasına göre sadece yetkili banka ve finans kuruluşlarına verilmiştir. Dolayısıyla kişiler vergiden kaçınmak amacıyla hesap hareketlerini borç alışverişi diyerek fatura kesmekten kurtulduklarını zannederken aslında bankacılık kanununa muhalefet ederek tefecilik suçundan hem daha ağır bir vergi cezası hem de ayrıca hapis cezası önerilerek vergi suçu önerilmesiyle karşı karşıya kalacaktır.”

“Profesyonel kamusal hizmet sunacağız”

Müşterilerine her daim hizmet vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılınçkaya, “Şu noktada gelir sahipleri bu gelirleri elde ederken vergi danışmanlığı alarak hareket ederlerse önümüzdeki 5 yıl boyunca karşılarına çıkabilecek vergi incelemesi veya vergi cezasından kurtulabileceklerdir. Denetler Yeminli Mali Müşavirlik olarak bu konuda profesyonel kamusal hizmet sunacağız” dedi.

Birden çok akademik çalışması, vergisel teşviklerle ilgili kitapları Kılınçkaya’nın, Adana’nın yanı sıra Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara ve İstanbul’da irtibat ofisleri kuracağı öğrenildi.