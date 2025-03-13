Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Tüm belediyelerimiz kendi barınaklarını en kısa sürede inşa edecek. İhtiyaç olması durumunda ormanlık alanlarımız ve milli parklarımızın belirlenen alanları da barınak yapılması için belediyelerimize tahsis edilecek" dedi.

Hayvan Barınakları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Köşger’in yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcıları Mustafa Yiğit, İbrahim Küçük, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme henüz yürürlüğe girmeden, bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi. Köşger," Tüm belediyelerimiz kendi barınaklarını en kısa sürede inşa edecek. İhtiyaç olması durumunda ormanlık alanlarımız ve milli parklarımızın belirlenen alanları da barınak yapılması için belediyelerimize tahsis edilecek. Belediyelerimiz tarafından kısırlaştırılan sokak hayvanları, oluşturulacak koruma alanlarında barınacak ve hayvan sever vatandaşlarımız da besleme faaliyetlerini bu alanlarda gerçekleştirebilecekler" diye konuştu.

Sürecin titizlikle yürütülmesi için tüm yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Köşger, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ve bu konuyu kentin gündeminden en kısa sürede çıkaracaklarını sözlerine ekledi.