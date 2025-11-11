Adana’dan Mersin istikametine seyreden otomobilin kontrolden çıkarak alev alması sonucu anne ve iki çocuğu son anda kurtulurken, yükselen alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Adana’dan Mersin istikametine seyir halinde bulunan 33 CJM 92 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında alev aldı. Edinilen bilgiye göre, araç içinde bulunan anne ve iki çocuğu, otomobilin alev almasının ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Araçtan yükselen alevlerin otluk alana sıçraması ve rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Yenice İstasyonu ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine Tarsus Grup Amirliğinden de takviye ekipler yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle hem araç yangını hem de otluk alanda yayılan alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.