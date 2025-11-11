Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki Emirler Millet Ormanında ’Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kızılçam, keçiboynuzu (harnup), servi ve defne fidanları toprakla buluşturuldu.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte Mersin’de toplam 8 bin fidan dikildi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

Törende konuşan Vali Atilla Toros, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün son 20 yılda 461 milyon fidanı doğaya kazandırdığını belirterek, "Bu sezon da kentimiz genelinde 3 milyon 150 bin fidan toprakla buluşacak. Her bir fidan Mersin’in bereketine bereket katacak. Dikeceğimiz fidanların 23 bin 438’i bu yıl ilimizde dünyaya gelen bebeklerin, 13 bin 63’ü ise bu yıl evlenen çiftlerimizin adına dikiliyor. Bu durum etkinliğimizin anlamına anlam katıyor" dedi.

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarından etkilenen alanların sahipsiz bırakılmadığını vurgulayan Toros, bu bölgelerin yeniden yeşillendirildiğini söyledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ise "Yeşil vatan için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde dikilen her fidan geleceğimize nefes olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, öğrenciler ve çevre gönüllüleri de ellerine aldıkları küreklerle fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.