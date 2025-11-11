Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bozyazı’nın Tekmen Mahallesi Akdeniz Göktaş mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe, belediye başkan yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, konuşmasında bu yılın temasının ’Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ olduğunu belirterek, "Halkımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacak, geleceğe nefes olacağız" dedi.

Programda ayrıca Orman Mühendisi Cengiz Mamur, ağaçlandırma faaliyetlerinin teknik yönlerine ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, görevlilerin yönlendirmesiyle fidan dikim alanına geçti. Öğrencilerin coşkuyla katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturularak geleceğe nefes olundu.