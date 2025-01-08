Adaklı Devlet Hastanesinde uzman doktorların göreve başlamasının ardından yataklı tedavi hizmetine başlandı.

Yaklaşık bir ay önce açılması planlanan ve İl Sağlık Müdürlüğü’nun yoğun girişimleri ile eksik olan personel, tıbbi cihaz ve laboratuvar donanımlarının tamamlanmasıyla yataklı tedavi hizmetine başlanan Adaklı Devlet Hastanesinde tam kapasite hizmet verilmeye başlandı. Yeni hizmetlerin sunulması, Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı. Daha önce Bingöl merkez ve çevre şehirlere gitmek zorunda kalan hastalar, artık kendi ilçelerinde tedavi olabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastanemizin tam kapasite hizmet verebilmesi için gerekli tüm personel ve donanım eksikliklerini giderdik. Bu gelişme, sadece Adaklı değil, aynı zamanda Kiğı ilçesi ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık sağlayarak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktır” dedi.