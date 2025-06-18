Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geçen yıl baraj göletinde suya düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki İrem Su’nun annesi Sevda Taştan, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Samsat ilçesinde 19 Haziran 2024 tarihinde ailesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili kapsamında yemek yemek için gittikleri işletmenin bulunduğu alanda Adıyaman Atatürk Barajı Göleti’nde suya düşerek boğulan İrem Su İnan’ın ailesi, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarını unutmadı. Açıklamalarda bulunan anne Sevda Taştan, kızının ölümünün ihmal sonucu olduğunu ifade ederek, "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Oturma alanının hemen yanında çocuklar için büyük tehlike oluşturan derin su varmış ama bizleri kimse bu konuda uyarmadı ve buraya yakın olan masaya işletmenin görevlileri oturabileceğimizi söyledi" dedi.

Sevda Taştan, sadece kızının değil, benzer durumların yaşanmaması için tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Gözyaşları içerisinde konuşan Taştan, "Benim evladım geri gelmeyecek ama başka anneler yanmasın. Bu davanın peşini hiçbir zaman hiçbir şekilde bırakmayacağım. 19 Haziran 2025 tarihinde görülecek olan ilk duruşmada sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir önlem alınmamıştı"

Olayı anlatan Sevda Taştan, "Kızım o alanın etrafında oynuyordu. Beton zemin üzerine iki masa atılmıştı ve bu masaların bulunduğu yerde, gözle görülür şekilde sadece yaklaşık 10 santim derinliğinde su vardı. Ancak bu sadece gözle görülebilen kısımdı. Biz, suyun birden derinleştiğini bilmiyorduk. Masalardan bir metre sonra su bir anda 5 metre derinliğe ulaşıyormuş. Fakat bu alanda hiçbir şekilde güvenlik tedbiri yoktu, uyarı levhası bulunmuyordu. İşletme sahibi de bizleri bu konuda uyarmadı. Aksine, o masalara bizi kendisi yönlendirdi. Hiçbir önlem alınmamıştı. Dediğim gibi, kızım tamamen ihmaller nedeniyle hayatını kaybetti. Benim kızım 9 yaşında bir çocuktu, çok akıllı ve çok başarılı bir öğrenciydi. Her şeyi kavrayabilecek bir yaştaydı. Eğer orada bir uyarı levhası olsaydı ve biz bunu görmüş olsaydık, zaten çocuğumuzu o alana götürmezdik. O gün hepimiz çocuğumuzun yanındaydık. Olay günü, kızımın dışında aynı alanda, suyun içinde yaklaşık 20 çocuk daha vardı ve onlar da orada oynuyordu. Kızım asla yüzme bilmezdi. Zaten sudan çıkardıklarında, şapkası bile hala kafasındaydı. Yüzme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildi" diye konuştu.

"Kızım tamamen ihmaller sonucu hayatını kaybetti"

Sevda Taştan şöyle devam etti:

"Biz oraya sadece yemek yemek için gittik. İşletme sahibi de o masaları, gelen vatandaşlar yemek yesin diye o alana yerleştirdiğini söyledi. Yani tamamen kâr amacıyla yapılmış bir uygulamaydı. Biz de o alana gittikten yaklaşık 20 dakika sonra bu olayı yaşadık. Her şey bir anda oldu, hiçbir şeyin farkına varamadık. O gün bayram günüydü ve ortam çok kalabalıktı. Bayram nedeniyle insanların fazla olması ve çocukların da çok olması dikkatimizi dağıttı. Kızım tamamen ihmaller sonucu hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum, adaletin yerini bulmasını istiyorum. 1 yıl oldu, 2 gün sonra kızımın ölüm yıldönümü. İlk duruşma ise 19 Haziran 2025 tarihinde, tam da kızımın ölüm yıldönümünde görülecek. Ben adalet istiyorum. Bir anne olarak ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın istiyorum."

"İmar planına aykırı yapılar varmış"

"Olaydan sonra yaptığımız şikayetler sonucu, bu alanın tamamen kaçak yapı olduğunu öğrendik" diyen Taştan, "İmar planına aykırı yapılar varmış. Herhangi bir ruhsat, işletme izni ya da faaliyet belgesi yokmuş. Bunları biz sonradan öğrendik. Şu an alan mühürlenmiş durumda. Elimize ulaşan tutanaklarda bu açıkça belirtiliyor. Baraj parkı içerisinde bulunan tüm kafelerin, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait baraj aynası sınırları içinde kurulu olduğu ve yeşil kuşaklama alanı olması sebebiyle burada hiçbir şekilde faaliyete izin verilmediği belirtiliyor. Buna rağmen bu alanda kaçak şekilde iş yerleri açılmış, halka hizmet vermeye başlamış ve tanıtımı da Samsat Belediyesi tarafından yapılmış. İşletme sahibinin ifadesinde, olayın yaşandığı alanda hiçbir güvenlik tedbiri olmadığını kendisi de beyan ediyor" ifadelerini kullandı.

Sorumlu yetkililer hakkında idari işlem da başlatılmasını isteyen Taştan, "Ciğerim yandı, başka annelerin ciğeri yanmasın. Kızım yok yere gitti, tamamen ihmaller yüzünden öldü" dedi.