İzmir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, haklarında 12 ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Ayvalık açıklarında 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi Ayvalık açıklarında 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Konak ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 33 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (18) ile çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan H.İ.M.P. (27) yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: İHA