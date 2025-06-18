İzmir’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, haklarında 12 ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Konak ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 33 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (18) ile çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan H.İ.M.P. (27) yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.