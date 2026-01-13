Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Sertavul Geçidi'nde kar yağışının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanırken tır ve tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle gece ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalarla sabah saatlerinde yol ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araçlarla, tır ve tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen bölgede ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Mut'tan Karaman istikametine giden araçların Yapıntı Mahallesi'ndeki tesisin önünde durdurularak gerekli kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.