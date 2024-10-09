Acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri’nin ambulans uçağı devreye girerek kalp grefti başarıyla ulaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ambulans uçak acil organ nakli bekleyen bir hasta için devreye girdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun’un Çarşamba ilçesinden İstanbul’a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.