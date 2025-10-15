Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), yeni eğitim-öğretim yılına yalnızca teknik yeniliklerle değil, aynı zamanda köklü bir vizyon dönüşümüyle başladı. Fakülte, "Açığız Her Zihne, Yakınız Her Yere" anlayışıyla öğrenmenin sınırlarını yeniden tanımlayarak, dijital çağın gerekliliklerini çağdaş bir eğitim yaklaşımıyla buluşturmayı hedefliyor.

Öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimseyen ATA-AÖF, öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve erişilebilirliği artırmak amacıyla tüm öğretim materyallerini yeniledi. Bu kapsamda; "yaşayan içerik ekosistemi", "yapay zekâ destekli öğrenci asistanı", "erişilebilir içerikler" ve "pedagojik destekli materyaller" gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirildi.

"Eğitim, Öğrencinin Merakına ve Çabasına Ortak Olmaktır"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tevhit Karacalı, yenilenen vizyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim için eğitim, yalnızca bilgi aktarmak değildir. Öğrencimizin düşüncesine, merakına ve çabasına ortak olabilmek, ona bu süreçte rehberlik edebilmek en temel amacımızdır. Yenilenen vizyonumuzla her öğrencinin kendini ait hissettiği, sesini duyurabildiği bir öğrenme topluluğu oluşturuyoruz. Bu anlayışla sürdürülebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir öğrenme ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz."

Prof. Dr. Karacalı, "Öğrencimize değil, öğrencimizle konuşuyoruz" anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, bu yaklaşımın monolog yerine diyalogu, tek yönlü aktarım yerine karşılıklı etkileşimi öncelediğini belirtti.

Yenilikçi Eğitim Modelinin Öne Çıkan Unsurları

Yeni vizyon kapsamında fakültede öne çıkan uygulamalardan bazıları şöyle sıralandı: Yaşayan içerik ekosistemi: Öğrenciler ve alan uzmanlarının katkılarıyla sürekli güncellenen, dinamik ve katılıma açık bir içerik yapısı oluşturuldu.

Pedagojik destekli 15 yeni materyal: Disiplinler arası yaklaşımlarla hazırlanan, öğrenmeyi kolaylaştıran ve eleştirel düşünmeyi destekleyen materyaller kullanıma sunuldu.

Yapay zekâ destekli "AÖFCAN" dijital asistanı: 7/24 öğrenciye rehberlik eden, sorulara anında yanıt veren ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlayan bir yapay zekâ asistanı devreye alındı.

Erişilebilir içerikler: Farklı öğrenme deneyimlerine, engel türlerine ve bireysel ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanan içeriklerle herkes için eşit öğrenme fırsatı sağlandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "ATA-AÖF, Dijital Çağın Öncü Öğrenme Modeli Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fakültenin yenilenen vizyonunun üniversitenin çağdaş eğitim hedefleriyle tam bir uyum içinde olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak kadar, bilgiyi anlamlı kılmak da önemlidir. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz, bu anlayışla hareket ederek yalnızca bilgi sunan değil, öğrenciyi bu bilginin bir parçası hâline getiren bir öğrenme modeli ortaya koymuştur. ‘Açığız Her Zihne, Yakınız Her Yere’ sloganı, Atatürk Üniversitesinin kapsayıcı, yenilikçi ve insana dokunan eğitim vizyonunun güçlü bir ifadesidir. ATA-AÖF, dijital çağın gerektirdiği dönüşümü başarıyla gerçekleştirerek, yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de örnek bir fakülte olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ayrıca fakülte yönetimini ve emeği geçen tüm akademik-idari personeli tebrik ederek, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun bir öğrenme deneyimi yaşamaları adına yürütülen bu yenilikçi çalışmaların Atatürk Üniversitesinin eğitimdeki öncü kimliğini pekiştirdiğini vurguladı.