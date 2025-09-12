Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük ve yenilikçi üniversitelerinden biri olan Southern New Hampshire University (SNHU) heyetini ağırladı. Ziyaret kapsamında iki kurum arasında küresel eğitim iş birliklerinin yol haritası çizildi.

Gerçekleşen görüşmede, iki üniversite arasında uluslararasılaşma ve stratejik iş birliği fırsatları ele alındı ve protokol imzalama konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca; öğrenci değişim programları, çift diploma (ortak diploma) imkânları, teknoloji ve inovasyon odaklı ortak projeler, dil eğitimi ve akademik iş birliği gibi konular detaylı olarak görüşüldü. Bu önemli ziyaret, üniversitemizin uluslararası vizyonunu güçlendirecek ve Türkiye ile ABD arasında akademik köprüler kurulmasına katkı sağlayacaktır.

ABD’nin New Hampshire eyaletinde bulunan ve 300 bini aşkın öğrencisiyle özellikle çevrimiçi eğitimde öncü olan SNHU’nun Küresel İnisiyatiflerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Küresel Eğitim Hareketi (Global EducationMovement - GEM) Yürütücü Direktörü RachaelSears başkanlığındaki heyet, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasındaki uluslararası stratejik iş birliği imkanları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi ve iş birliği protokolü imzalanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kapsamlı iş birliği alanları görüşüldü

Heyetler arasındaki görüşmelerde; Karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişim programları, Lisüs ve lisansüstü düzeyde çift diploma (ortak diploma) imkanları, Teknoloji ve inovasyon odaklı ortak araştırma projeleri, Dil eğitimi ve akademik bilgi paylaşımı gibi hayati başlıklar detaylı olarak masaya yatırıldı.

Küresel eğitim hareketi (gem) ile ortak vizyon

SNHU’nun küresel bir sosyal sorumluluk girişimi olan ve mülteci ile dezavantajlı topluluklara yükseköğretim erişimi sağlamayı hedefleyen Küresel Eğitim Hareketi (GEM) programı, GİBTÜ’nün uluslararasılaşma ve toplumsal katkı vizyonu ile büyük bir uyum içerisinde. Ziyaret, özellikle göçmen ve uluslararası öğrencilere yönelik projeler ile toplumsal sorumluluk alanlarında güçlü bir ortaklık potansiyeli barındırıyor.