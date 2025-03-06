ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’a yönelik "Esirleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" açıklamalarına ilişkin yaptığı yorumda, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington D.C’de Hamas tarafından esir alınan ve ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan bir grupla görüştükten sonra yaptığı açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Trump’ın Truth Social sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a yönelik yaptığı tehditkar açıklamalarına yönelik yorum yaptı. Hamas’ı Trump’ın tehditlerini ciddiye almaya çağıran Rubio Fox News’e yaptığı açıklamada, "İnsanlar Başkan’ın esirlerle görüştüğünü, hikayelerini dinlediğini ve haklı olarak öfkelendiğini anlamıyor. Her hafta sonu bir deri bir kemik kalmış esirlerin serbest bırakıldığı, cesetlerin teslim edildiği ve bazen yanlış cesetlerin olduğu, burada 5, orada 3 kişinin olduğu ve oyunlar oynandığı bu videoları izlemekten yoruldu ve bu konuda sabrını yitirdi" dedi.

Trump’ın ciddi biri olduğunu vurgulayan Rubio, "İnsanların dünyanın dört bir yanında öğrendiği gibi, söylediklerinde ciddi olmayan biri değil. Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" diye konuştu.

Trump’ın tehditkar açıklamaları

Trump, Beyaz Saray’daki görüşme sonrasında kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a seslenerek, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Bu son uyarı. Hala şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanı. Eğer esirler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" ifadelerini kullanmıştı.