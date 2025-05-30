Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve son derece kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine ve tüm Türkiye’ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri ilkesel destek için şahsen teşekkür ettim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve son derece kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine ve tüm Türkiye’ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri ilkesel destek için şahsen teşekkür ettim" dedi.

"Ukrayna, Rusya, Türkiye ve ABD katılımıyla bir zirvenin düzenlenme ihtimalini görüştük"

İstanbul’daki Ukrayna ile Rusya heyetlerinin görüşmesini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "O toplantının önemli bir kazanımı esir takasıydı, ancak ne yazık ki tek somut sonuç da bu oldu. Barışa ilerleyebilmek için bir ateşkes gereklidir. Öldürmeler sona ermeli. İstanbul’da bir sonraki toplantının ihtimalini ve Ukrayna’nın hangi şartlarda bu toplantıya katılmaya hazır olacağını ele aldık. Bu toplantının boş ve içeriği olmayan bir buluşma olamayacağı ve olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin katılımıyla dört taraflı bir zirvenin düzenlenme ihtimalini de görüştük" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katılımını da değerlendirdik. Gerekli sonuçlara ulaşabilecek adımlar ve fikirler için minnettarım" açıklamasını yaptı.

"Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Ukrayna’yı ziyareti sırasında diplomasiyi ele aldık"

Zelesnkiy bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de açıklama yaparak, "Bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Ukrayna’yı ziyareti sırasında diplomasiyi, mevcut olan tüm gerçek fırsatları ve oluşturulması gerekenleri ele aldık. Ayrıca ABD’li senatörler Graham ve Blumenthal ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ukrayna’ya verdikleri destek, diplomasiye olan bağlılıkları ve duruma ahlaki bir netlik kazandırma çabaları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Öldürmeleri ve yaşamların yok edilmesini durdurması gereken de Rusya’dır"

Savaşı başlatanın Rusya olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Öldürmeleri ve yaşamların yok edilmesini durdurması gereken de Rusya’dır. Bu gerçeğin medyada, Kongre’de ve dünyanın etkili tüm mercilerinde açıkça dile getirilmesi çok önemlidir. Eğer Rusya ültimatom diliyle konuşmaya devam ederse, savaşı sürdürme tehdidiyle dünyayı şantaj yoluyla zorlamaya çalışırsa, güçlü bir yanıt almalıdır. Bu yanıt ABD’den, Avrupa’dan ve barış isteyen, ateşkese ve diplomasiye destek verdiğini açıklamış olan herkesten gelmelidir" ifadelerini kullandı.