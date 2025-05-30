Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev’de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’i kabul edeceklerdir. "
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşme gerçekleştirdi.
Fidan’ın Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA