Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliği düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Anma Etkinlikleri, bu yıl 20-21-22 Haziran'da Elmalı İlçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - 20. Uluslararası, 41. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 20 Haziran Cuma günü Elmalı Tekke Mahallesi'nde saat 12.00'de türbe ziyareti ile başlayacak. 3 gün sürecek etkinliklerde âşıkların atışmaları, yerel ozanlar, paneller, cem erkânı, semahlar ve konserler olacak.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ABDAL MUSA AYDINLIĞI PANELİ

Abdal Musa Anma Etkinlikleri bu yıl da semahlar, cemler ve sevilen sanatçılarla dolu dolu geçecek. 20 Haziran Cuma günü başlayacak anma etkinliklerinin ilk gün programında Tekke Köyü Kültür ve Cemevi’nde saat 14.00’te Şahkulu Sultan dergahı ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Geçmişten Bugüne Abdal Musa Aydınlığı” başlıklı panel gerçekleştirilecek. Araştırmacı Yazar Ayhan Aydın’ın yöneteceği panelde Doç. Dr. Mark Soileau “Abdal Musa ve Abdal Musa Velayetnamesi”, Prof. Dr. Fahri maden “Tarihi Belgeler Işığında Abdal Musa Dergahı”, Hacı Bektaş Dergahı Postnişini Veliyettin Ulusoy “Ocakta ve Dergahta Birlik”, Araştırmacı yazar Süleyman Zaman Kaygusuz Abdal’ın Eserlerinde Alevilik Bektaşilik Olgusu” başlıklı sunumlar yapacak. Saat 16.00’da Adnan Kılıç ve Erencan Çelik dinletisi, saat 17.00’de ise Şahkulu Sultan Dergahı Post dedesi Ali Doğan Dede’nin Cem’i gerçekleşecek.

SEVCAN ORHAN KONSER VERECEK

20 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Amfi Tiyatro’da semah, 19.30’da İlayda Ergün konseri, 21.00’da Ebru Özdemir konseri, 22.15’te Bulgaristan Semah Ekibi, 22.30’da Ali Eren Çınar ve 23.30’da Eren Özütemiz konser verecek. Etkinlik programının ikinci günü 21 Haziran Cumartesi ise saat 13.00’te Abdal Musa Türbe içi ve bahçesinde Âşıklar ve Semahlar, 17.00’da Abdal Musa Birlik Cemi, 15.00’te Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda paneller düzenlenecek. Anma etkinliklerinin resmi açılışı saat 19.30’da Amfi Tiyatro alanında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile gerçekleşecek. Resmi açılış töreninin ardından saat 19.50’de gülbenk, saat 20.45’te Abdal Musa Semah Ekibi, saat 21.15’te Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Korosu ve Karacaahmet Semah Ekibi, 22.00’da Fatih Demirhan konseri, 23.15’te Antalya Alevi Bileşenleri Semah Ekibi ve saat 23.30’da sevilen sanatçı Sevcan Orhan konseri ile sona erecek.

GÖRKEMLİ HATIRALAR TEKKE’DE OLACAK

Etkinlikler kapsamında gazeteci-yazar Serhan Asker de sevilen televizyon programı Görkemli Hatıralar ile Elmalı'da olacak. 21 Haziran Cumartesi sabah saat 10.00’da, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katılımıyla gerçekleşecek canlı yayın programında Abdal Musa kültürü ve Elmalı Tekke Köyü doğal güzellikleri tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Programda sevilen türküleriyle Sevcan Orhan da eşlik edecek.

Abdal Musa Anma Etkinlikleri, 22 Haziran Pazar günü türbe ziyareti ve uğurlama töreni ile sona erecek.