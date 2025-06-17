Gaziantep’te yaya çarpıktan sonra duran işçi servisine arkadan gelen başka bir işçi servisi çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi D-400 İpekyolu Adliye-Başpınar Sanayi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İpekyolu üzerinde seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 3676 plakalı işçi servisi, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Bu sırada arkadan gelen 27 S 5007 plakalı başka bir servis aracı ise yayaya çarparak duran işçi servisine çarptı. Meydana gelen kazada servisin çarptığı yaya ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.