İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde başkan vekili CHP’nin adayı Hasibe Akkan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Adana’nın merkez ilçesi Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklanmıştı. Seyhan Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için ise bugün toplandı. Başkan vekilliğine CHP adına meclis üyesi Hasibe Akkan ve Cumhur ittifakı adına Mustafa Tunç aday oldu. 45 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde ilk iki turda salt çoğunluğu hiçbir aday bulamadı. 3. turda ise Akkan 28 oy alırken Tunç 17 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre Akkan Seyhan Belediyesi başkan vekili oldu.