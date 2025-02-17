New York Şehir Polisi Departmanı (NYPD)'nda görevli Türk kökenli polis Yakup Zoklu, ABD tarihindeki ikinci Türk polis şefi olarak Cliffside Park Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. Bu önemli başarı, Türk-Amerikan toplumu için büyük bir gurur kaynağı oldu.abdpost.com / ABD (İGFA) - NYPD bünyesinde başarılı bir şekilde görevini sürdüren Türk kökenli polis Yakup Zoklu, önemli bir adım atarak Cliffside Park Emniyet Müdürlüğü görevine terfi etti. Bu terfi, Zoklu’yu, ABD tarihindeki ikinci Türk polis şefi yapan bir dönüm noktası oldu.



Türk-Amerikan toplumu için büyük bir anlam taşıyan bu başarının, Zoklu’nun liderlik ve kamu hizmetine olan bağlılığının bir sonucu olarak öne çıktı.

NYPD MID Turkic’ten yapılan açıklamada, “Yakup Zoklu'yu hak ettiği Cliffside Park Emniyet Müdürlüğü görevine terfi etmesinden dolayı tebrik ediyoruz! Bu başarısı, ABD tarihindeki ikinci Türk polis şefi olması nedeniyle daha da anlamlıdır. Zoklu'nun liderliği ve kamu hizmetine olan bağlılığı, gelecekteki nesillere ilham verecek ve Türk-Amerikan toplumu için gurur verici bir anıdır” ifadelerine yer verildi.

NEW JERSEY'DE İLK SÜRYANİ TÜRK POLİS MEMURU

Diyarbakırlı bir baba ve Mardinli bir annenin çocuğu olarak 1985 yılında istanbul'da dünyaya gelen Yakup Zoklu, 7 yaşında ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. New Jersey'de ilk Süryani Türk polis memuru olan Zoklu, ABD'deki sayılı Türk polis şeflerinden biri.