ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husilerin Aden Körfezi’nden geçen ABD gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıların başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Saldırılar sonucunda hiçbir gemi zarar görmemiş, hiçbir sivil ya da askeri personel yaralanmamıştır” denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’nden geçen ABD gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların ABD bayraklı 3 ticari gemi ve onlara eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O’Kane (DDG 77) savaş gemilerini hedef aldığı bildirildi. ABD savaş gemilerinin birden fazla tek yönlü saldırı dronu (OWA UAS) ve bir adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, “Saldırılar sonucunda hiçbir gemi zarar görmemiş, hiçbir sivil ya da askeri personel yaralanmamıştır” ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun kendi savaş gemileri ile askeri personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağladığı vurgulanan açıklamada, saldırılara verilen yanıtın “ABD’nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı” ifade edildi.