Lojistik sektörünün öncülerinden ABC Lojistik; 801 adet çekici için 120 milyon Euro değerinde yatırımın ardından Volvo Trucks tarafından İsveç’in Göteborg kentinde özel bir şekilde ağırlandı.

ABC Lojistik yöneticilerinin Göteborg’daki Volvo merkezine yaptığı ziyaretinde fabrika girişinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Ziyaret boyunca ABC Lojistik heyeti, Volvo’nun üretim tesislerini gezme fırsatı buldu. Son teknoloji ile donatılmış üretim hatları, güvenlik sistemleri ve sürdürülebilir üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Volvo yetkilileri, ABC Lojistik ile yapılan bu iş birliğini bir ’stratejik ortaklık’ olarak tanımladı. Volvo’nun bu jesti, sadece ticari bir iş birliğinin ötesine geçerek iki ülke arasında kültürel bir bağ kurdu. ABC Lojistik’in yöneticileri bu karşılamanın kendileri için unutulmaz olduğunu belirtti. Bu gelişme, Türk lojistik sektörünün dünya devleri tarafından ne denli ciddiye alındığının da göstergesi oldu.

120 milyon euro değerinde örnek yatırım

ABC Lojistik’in 801 adet çekici alımıyla yaptığı 120 milyon euroluk yatırım, Türkiye taşımacılık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük araç yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Yeni araçlarla birlikte firma, operasyonel verimliliğini artırmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve çevre dostu çözümleri yaygınlaştırmayı hedefledi. ABC Lojistik’in uluslararası alanda kazandığı bu prestij, sektörün diğer oyuncuları için de bir ilham kaynağı oldu. Hem ekonomik büyüklüğü hem de kurumsal itibarıyla dikkat çeken bu iş birliği, Türkiye’nin küresel lojistikteki yükselen rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.