Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’in artından 5’inci Genç Akademi’yi kente kazandırıyor. BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet vermeye başlayacak Genç Akademi Bahçelievler açılış için gün sayıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hizmete açtığı ‘Genç Akademi’lerin yenilerini kente kazandırmaya devam ediyor.

Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için yeni bir adım daha atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent’ten sonra Bahçelievler BelPa Buz Pateni Tesisi’nin ikinci katında hizmet verecek olan Genç Akademi Bahçelievler’in açılışı için gün sayıyor.

“GENÇLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

‘Üniversite Ankara’da okunur’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, şunları söyledi:

“Beşincisini açtığımız Genç Akademi Bahçelievler, öğrenciler ve üniversite topluluklarına konforlu ve çağdaş ders çalışma alanları sunmanın yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere de rahatça imkân sağlıyor. Bu alanlar öğrencilere, akademisyenlere ve öğretmenlere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Gençlerimizin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla burada onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sabah 09:00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık olan akademilere üye olmaları için gençlerimizin öğrenci kimlik bilgileri ile gelmeleri yeterli.”