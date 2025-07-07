AB Delegasyonu, SEECO Projesi kapsamında Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret ederek kursları ve kursiyerleri yerinde inceledi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği destekli Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında önemli bir ziyaretin adresi oldu. AB Delegasyonu izleme ekibi, SEECO yürütme ekibi ve Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcileri, merkezin kurslarını yerinde inceledi.

115 KİŞİ KURSLARDAN YARARLANDI

Bilişim, giyim üretim teknolojileri, güzellik ve saç bakımı, gastronomi, barista atölyeleri ile çocuk oyun odasını gezen heyet, bugüne kadar 115 kişinin bu kurslardan faydalandığını öğrendi. 164 bin Euro hibe ile kurulan merkez, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara mesleki beceri kazandırmayı hedefliyor.

SOSYAL UYUM VE EKONOMİK KATILIM İÇİN MODEL PROJE

SEECO Projesi, Mersin’de yaşayan ev sahibi topluluklar ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomik katılımını artırmayı, sosyal uyumu güçlendirmeyi ve girişimcilik ekosistemini desteklemeyi amaçlıyor. Proje, sürdürülebilir iş modelleri ve sosyal kooperatifçilik gibi alanlarda yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

Ziyaret sırasında kursiyerlerle sohbet eden heyet, merkezin onlar için ne kadar kıymetli olduğunu dinledi. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

MAYA: “KURSİYERLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, “Kursiyerlerimizin başvuru sürecinden mezuniyetine kadar her adımda yanlarındayız. Eğitimcilerimizle birlikte çok uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu da heyetin de hoşuna gitti” dedi.