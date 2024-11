Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen “9. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi-Art of Alanya” 14 Kasım’da Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyarete açıyor.

“Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla başlatılan ve 9’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Sergisi, 14 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak açılış seremonisinin ardından, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılış programında Rus sanatçı Natali ile Ukraynalı kemancı Katya açılış öncesi sahne alarak davetlilere müzik ziyafeti sunacak. 14-18 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergiye, farklı ülkelerden 80 amatör ve profesyonel sanatçı katılıyor. Sergide yağlıboya tablolar, fotoğraflar, el sanatları başta olmak üzere, heykeller, biblolar, örgüler, yalos heykeller ve kumaştan hediyelikler de yer alacak.

‘Sanat dünyanın ortak dilidir’

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından ilk kez 1 Kasım 2013 tarihinde düzenlenerek, sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi-Art of Alanya, resim, fotoğraf, el sanatları ve heykel gibi pek çok sanat dallarını icra eden amatör ve profesyonel ruhu bir araya getiriyor. Her sanatçının 3 özel eseriyle katılabildiği sergide, insanlar din, dil, milliyet farkı gözetmeksizin ortak bir noktada buluşarak “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” mesajını her yıl bu organizasyon aracılığıyla tekrarlıyor.