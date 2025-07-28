Antalya’da yılın 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yatırımlar masaya yatırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2025 yılı itibarıyla 159 milyar 255 milyon lira değerinde 518 proje üzerinde çalışıldığını belirtirken, en fazla harcamanın "Diğer Kamu Hizmetleri" sektöründe yapıldığını ifade etti.

Antalya’da yılın üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da sunumlarıyla yer aldı.

Vali Şahin, Antalya genelinde kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlimizde 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam 518 proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerin 347’si genel ve özel bütçeli kuruluşlar, 171’i ise belediyeler tarafından yürütülüyor. Projelerin toplam bedeli 159 milyar 255 milyon lirayı buluyor. 2025 yılı ödeneği 30 milyar 614 milyon lira olup, yılın ilk yarısı itibarıyla 11 milyar 69 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Vali Şahin’in verdiği bilgilere göre, kamu kurumlarınca yürütülen 347 projenin bedeli 137 milyar 725 milyon lira, 2025 yılı ödeneği ise 18 milyar 443 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu projelerde Haziran sonu itibarıyla 6 milyar 577 milyon lira harcama yapıldı. Belediyelerin yürüttüğü 171 projenin toplam bedeli 21 milyar 530 milyon lira olurken, 2025 yılı ödeneği 12 milyar 170 milyon lira olarak açıklandı. Bu projelerde yapılan harcama ise 4 milyar 492 milyon liraya ulaştı.

Sektörel dağılımda ise en fazla harcama 4 milyar 645 milyon lira ile "Diğer Kamu Hizmetleri" alanında gerçekleşti. Ulaştırma-Haberleşme sektörü 4 milyar 120 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken, tarım sektörü için 775 milyon liralık harcama yapıldı. Toplam 518 projeden 82’si tamamlandı, 317’si devam ediyor, 65’i ihale aşamasında bulunurken, 52 projeye henüz başlanmadı, 2 proje ise tasfiye edildi.

Kavşak yatırımları hız kazandı

Karayolları 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, Antalya’da ulaşıma yönelik projelerde gelinen aşamayı paylaştı. Kepezüstü Kavşağı’ndaki çalışmalarda sona geldiklerini açıklayan Sarıoğlan, kavşağın 31 Temmuz Perşembe günü hizmete açılacağını duyurdu.

Sarıoğlan, önümüzdeki haftalarda Sanayi Kavşağı’nın açılacağını, yıl sonuna kadar ise Uncalı Kavşağı’nın hizmete gireceğini ifade etti.

"Yolunuz yoksa tarımsal arazinizin varlığının çok da anlamı yok"

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal’ın, yeni otoyol projesinin tarım arazilerine etkisi hakkındaki sorusunu yanıtlayan Vali Şahin, "Tarım arazilerinden geçiyor. Eğer yolunuz yoksa tarımsal arazinizin varlığının çok da anlamı yok" dedi.

Yangınlara müdahalede ulaşım yollarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Vali Şahin, "Geçtiğimiz hafta Gazipaşa’da yol olmayan bir bölgede çıkan yangına iki gün boyunca ancak havadan müdahale edebildik. Eğer faydası yüksekse, maliyete katlanacağız. Büyüyen fidanları ezer; Finike-Demre-Kaş yolu da bu mantıkla yapılmakta" ifadelerini kullandı.