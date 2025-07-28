Muş’un Bulanık Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yürütülen yol asfaltlama çalışmaların yerinde ziyaret ederek, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Muş İl Özel İdaresi, 2025 yılı yatırım programı kapsamında kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bulanık ilçesinin birçok köy yolunda birinci kat asfalt serimi sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar, vatandaşların şehir merkezine ve çevre bölgelere ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Özellikle ulaşımda güçlük yaşayan köylerde yürütülen yol yenileme faaliyetleri, teknik ekiplerin koordinasyonuyla plan ve projelere uygun şekilde hayata geçiriliyor. Yol zeminlerinin tesviyesi, altyapı iyileştirmeleri ve asfalt serimi aşamalarıyla kırsal bölgelerde ulaşım standardı yükseltiliyor. Çalışmalar kapsamında Örenkent, Günyurdu ve Abdalbeyazıt köyleri yeni yollarına kavuşuyor. Yenilenen yollar sayesinde acil sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, özellikle eğitim dönemlerinde öğrenci taşımacılığı daha güvenli hale gelecek.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere köylere giden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Örenkent köyündeki serme, sıkılaştırma ve asfalt işlemlerini; Günyurdu ile Abdalbeyazıt köyleri arasındaki satıh kaplama çalışmalarını ve KÖYDES kapsamında Gölyanı köyünde süren parke döşeme faaliyetlerini yerinde denetledi.

Köy ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Koşansu, sorun ve talepleri dinledi. Köylülerle samimi sohbetler gerçekleştiren Koşansu, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.