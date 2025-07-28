Manavgat Coğrafi İşaretler Komisyonu, ilk toplantısını Manavgat Kaymakamı Adil Karataş başkanlığında gerçekleştirdi. Karataş, coğrafi işaretli ürünlerin kültürel bir miras olduğuna dikkat çekti.

Antalya Valiliği’nin talimatları doğrultusunda kurulan Manavgat Coğrafi İşaretler Komisyonu, ilk toplantısını Manavgat Kaymakamı Adil Karataş başkanlığında ilgili kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda; Manavgat’a özgü coğrafi işaret potansiyeli taşıyan değerlerin tespiti, korunması ve markalaştırılması amacıyla yapılacak olan çalışmalar ele alındı. Manavgat’ın coğrafi işaretli tescilli ürünü olan Manavgat altın susamının marka değerini ve tanınırlığını arttırmaya yönelik yapılabilecek girişimlerin yanı sıra, coğrafi işaret potansiyeli olan 11 ürünün mevcut durumlarının değerlendirmesi yapılarak, bu ürünlerin tesciline yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat’ın eşsiz değerlerini koruyarak markalaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Yöresel ürünlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel miras olduğuna dikkat çeken Kaymakam Karataş, "Ülkemizin her bir köşesinde yetişen coğrafi işaretli ürünlerin tarladan sofraya ulaşan kendine has hikâyeleri vardır. Bu ürünler tarihi geçmişi, üretim kültürü ve yerel hafızasıyla bizlere büyük bir miras sunuyor" dedi.

Kaymakam Karataş, şunları kaydetti:

"İlçemizin tescilli ürünü olan Manavgat altın susamı, Türkiye’de coğrafi işaret tescili almış önemli ürünlerden biridir. Antalya’mızda tescilli ürün sayısı 20’ye ulaşmış durumda. Türkiye genelinde ise Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almış sadece 36 ürün bulunmaktadır. Bu veriler bize, geleneksel ürünlerimizin ne denli kıymetli olduğunu ve bu alanda daha çok yol kat etmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor."

Toplantıya Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kapaklı, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Görgülü, MATSO Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Nazım Güzel, Manavgat Belediyesi’ni temsilen Ziraat Mühendisi Uğur Öztürk ve Ulaş Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Tekniker Ülkü Kızılkaya katıldı.