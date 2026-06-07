Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Özgür Bekiz yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaz Konseri'nde sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Manavgat Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Yaz Konseri ile dinleyicilerden tam not aldı. Şef Özgür Bekiz yönetiminde sahne alan koro, Türk sanat müziğinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirerek izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu dolduran dinleyiciler, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu. Gecenin sonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, başarılı performanslarından dolayı Şef Özgür Bekiz ve koro üyelerine teşekkür ederek emeklerinden dolayı kutladı. Konser, izleyicilerin uzun süre alkışları eşliğinde sona erdi.