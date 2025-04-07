İçişleri Bakanlığı, 19-27 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma tarafından çeşitli illerde 9 ayrı Organize Suç Örgütünün çökertildiği ve gözaltına alınan 142 şüpheliden 86'sının tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütünün çökertilmesine yönelik operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, Jandarma tarafından; Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün, Adana’da B.P.’nin, Sakarya’da B.İ.’nin, Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve Antalya’da M.K.’nin elebaşılığı yaptığı 5 suç örgütü ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu), Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar), Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 4 suç örgütü olmak üzere toplamda 9 Organize Suç Örgütüne operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. açıkladı.

Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheliden 86’sının tutuklandığını, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma,

kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mala zarar verme ve tefecilik suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1909139142748877058

Bakan Yerlikaya operasyonlar sonucunda ayrıca 18 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

2 adet hassas terazi ele geçirildiğini vurguladı.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, kahraman Jandarma ve Polisi tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.