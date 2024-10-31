Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda GİBTÜ işbirliğinde 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi başladı. Yabancı ülkelerden katılan öğrenciler ise düzenlenen kongrede kozlarını paylaşacak.

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında gerçekleştirilen ‘’Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi’’ Gaziantep’te başladı. Öğrencilerin küresel dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini paylaşacağı kongre 4 gün sürecek.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, YTB Başkanı Abdullah Eren, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Eğer bilimde ileriyseniz küresel oyuncusunuz”

Etkinliğin açılış konuşmasında protokol üyelerine ve öğrencilere seslenen Rektör Demir, “Bilim çok önemli. Eğer bilimde ileriyseniz küresel oyuncusunuz ve bu şekilde değilseniz de küresel anlamda bir etkiniz olmaz. Küresel anlamda etkinizin artması için mutlaka bilimsel anlamda daha fazla ilerlememiz gerekiyor. Bilim bir güç ve bu gücü kim elinde tutarsa söz sahibi de o olmuş oluyor. Yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Yeni bir bilim anlayışına ihtiyaç var ve yeni bir bilim ahlakına ihtiyacımız var. Ahlaka dayanmayan bilimin sonuçlarının ortada olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Tarihte ilk defa insan kendi yok oluşunu hazırlayabilecek düzeye ulaştı. Dünyamız insanlığı onlarca defa yok edebilecek düzeyde silahlanmışken açlıkla, yoksullukla ve savaşlarla mücadelede maalesef yetersiz kaldık. Dolayısıyla ahlaka dayanmayan bir bilimin sonuçlarının çok yıkıcı olabileceğini hepimiz müşahede ediyoruz. Onun için mutlaka bilimin adalete, özgürlüğe ve merhamete dayanması zorunlu. Aksi takdirde kontrolsüz bir güç olarak neler yapabileceğini tahmin etmek aslında çok zor değil. Dünyada İslam ile bilim ve teknolojinin bir araya geldiği hiçbir üniversite yok. Bu anlamda tek üniversiteyiz Ve bütünüyle misyonumuz bilimsel anlamda ilerliyorken bu bilimi ahlaki temellerle yürütmeye çalışmak” İfadelerini kullandı.

41 ülkeden 148 öğrenci tebliğlerini sunacak

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep’te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kongre hakkında bilgi veren Abdullah Eren, “Bu kongrede 41 ülkeden 70i doktora, 58i yüksek lisans, 20’si lisans olmak üzere 148 öğrenci tebliğlerini sunacak.” dedi. Abdullah Eren, Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7. sırada olduğunu belirtti ve Türkiye’de 340 bine yakın uluslararası öğrenci bulunduğunu söyledi.

Toplam 496 bildirinin başvurduğu kongrede, 148 bildiri sunulmaya uygun bulundu. Bildiriler, “Sosyal ve Beşeri Bilimler,” “Fen ve Mühendislik Bilimleri,” “Sağlık Bilimleri” ve “Özel Konular” başlıkları altında sunulacak.

Düzenlenen kongrenin kendileri için fırsat olduğunu söyleyen Pakistanlı Ankara Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümü 3. Sınıf öğrencisi Syed Hani Huusain Zaidi, “Bizlere böyle bir fırsat sundukları için öğrenci bilimleri kongresini düzenleyen herkese teşekkür ederiz. YTB, uluslararası anlamda bu etkinlikleri her yıl yapıyor. Bu sene de 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep ilimizde düzenleniyor. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

Kimya alanında çalışmalar yaptığını ve yarın sunacağını belirten Kosovalı Anadolu Üniversitesi Eczacılık-Farmasötik Kimya doktora öğrencisi Gresa Halimi Syla, “Bugün Gaziantep’teyiz 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi için Türkiye’nin en önemli ve en güzel şehirlerinden birinde olmak gurur verici. Sunulmaya uygun bulunan 148 bildiriden biri benim ve yarın bu bildiriyi sunacağım. Kimya alanındaki çalışmalarımı göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’i çok sevdiğini ve kongrede yer almaktan mutlu olduğunu aktaran Endonezyalı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Raıhanah Raıhanah, “Düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi bana çok faydalı olacak. Çünkü bilime çok önem veriyorum. Bu da kendimi geliştirmemi sağlayacak. Biz 3 arkadaş burada sunacağımız bir makale yazdık. Çevre, inşaat ve islami açıdan konular ele alarak makale oluşturduk. Gaziantep’te olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Biyoenerji ile ilgili sunum yapacağını ifade eden Beninli Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Soliath Fassassi, kazanmak istediğini söyledi.

Fassassi “Bugün kongreye katılmak üzere Gaziantep’e geldik. 148 Sunucudan biri ben olacağım. Konum ise biyoenerji ile alakalı olacak. Günün sonunda kazanan ben olmak istiyorum” diye konuştu.