Düzce Müftülüğü ile Manevi Değerler Akademisi iş birliğiyle düzenlenen ‘Düzceli Esnaflar Kur’an Öğreniyor’ projesi dahilinde bu güne kadar 26. Dönemde 408 kişi Kur-an’ı Kerim’i okumayı öğrendi.

Öğrenmeyi kolaylaştıran ses temelli eğitim yöntemiyle 8 Saatte Kur’an Öğren mottosuyla Düzce’de yürütülen Kur’an öğretimine 7’den 77’ye her yaştan erkekler katılıyor. Düzce Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından hazırlanan proje yine kendi öğreticiliğiyle 3 senedir devam ediyor. 3 senede açılan 26 kursta bugüne kadar 408 Kur-an’ı Kerim’i okumayı öğrendi.

26. dönemde toplam 22 kursiyer Kur’an okumaya başlaması ile belge töreni yapıldı. Program 3. dönem kursiyerlerinden Abdullah Karslıoğlu’nun Kur’an tilavetiyle başladı. Kur’an ayı Ramazan’da kendileri için büyük bir özlemi olan Kur’an ögrenmelerinin kendileri için büyük bir kazanım olduğunu söyleyen Düzce Müftüsü Osman Aydın "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Düzce Müftülüğü olarak vatandaşların Kur-an’la buluşmaları bizim en önemli görevimizdir" dedi. Müftü Aydın, Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu öncülüğünde yürütülen bu faaliyetin çok önemli olduğunu bu sayede esnaf, işçi, emekli, amir, memur her yaş ve her meslek grubuna ulaşıldığını ifade etti.

26. Dönem Kur’an aşıkları kursiyerlerinin belgelerinin kendilerine takdim edilmesinin ardından Emekli İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar’ın Kur’an Ayı Ramazan konulu sohbeti ve akabinde iftar ile program tamamlanmış oldu.

Belge törenine Müftü Osman Aydın, Emekli Müftü Alaaddin Gürpınar, ÖNDER İl Başkanı Dr. Cemal Kazak ile Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gönül Ekiz Asuk katıldı.