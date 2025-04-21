Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün himayelerinde, Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ‘Ulusal BİLSEM Görsel Sanatlar Yoluyla Disiplinler Arası Eğitim Uygulamaları Çalıştayı’ Muğla’da başladı.

Muğla BİLSEM’in yürütücülüğünde organize edilen çalıştaya, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, İzmir, Muğla, Sakarya ve Samsun olmak üzere 8 farklı ilden 14 BİLSEM’den 34 öğretmen ve 23 öğrenci katılım sağladı. Ayrıca Muğla ilinden 49 öğretmen de programa dâhil oldu.

İki gün sürecek olan çalıştayın açılış programı, Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Sesigür’ün sunumuyla başladı.

Açılışta konuşan Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne vurgu yaparak, çalıştayın disiplinler arası etkileşimi destekleyen örnek bir girişim olduğunun altını çizdi. İl Müdürü Çay, "Bu çalıştay, alanında bir ilk olup okullarımıza farklı bir bakış açısı sunacaktır. Öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaşmaları, uygulamaya dönük öneriler geliştirmeleri anlamında bir iyileştirme fırsatına dönüştürmeleri son derece kıymetlidir. Elde edilecek çıktılar, disiplinler arası eğitimin yaygınlaştırılmasında önemli bir rehber niteliği taşıyacaktır. Öğrencilerimizin bilim ve sanatın kesişim noktasında ürettikleri örnek uygulamaları sunmaları, sanat yoluyla öğrenme süreçlerine ışık tutmaları, çalıştayın temel amacını teşkil etmektedir" dedi.

Açılış programının ardından çalıştayın ilk gününde, Muğla’daki 13 farklı okulda öğrencilere yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. İkinci gün ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar’ın katılımıyla düzenlenecek kapanış programında, tüm katılımcılara belgeleri takdim edilecek. Çalıştay, alanında bir ilki teşkil ederken görsel sanatlar aracılığıyla disiplinler arası eğitim uygulamalarının zenginleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Çalıştay sonunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin raporlaştırılarak tüm BİLSEM’lere rehberlik etmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yayımlanması planlanıyor.