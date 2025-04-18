Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 723 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan denetimlere yönelik açıklama yaptı.

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1913163078268580050

Bu kapsamda ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin son faaliyetleri paylaşan Bakan Yerlikaya, 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 621 personel, 8 bin 524 ekip ile 5 bin 228 noktada; 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildiğini duyurdu.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, bu konuda denetimleri gerçekleştiren kahraman polisler ile jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.