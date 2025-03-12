Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 700’den fazla dairenin bulunduğu bölgeye yeni bir yaşam merkezi inşa edildi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası yıkılan 700’den fazla dairenin bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni konutlarda sona yaklaşıldı.

"Çalışmalar çok hızlı ilerledi"

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır 6 Şubat depremlerinden etkilenen 12 bloktan oluşan 700’den fazla dairenin bulunduğu Yeşil Evler bölgesinde çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Bölgeye 750 daire inşa ediliyor. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerledi. İlk etap çalışmalarının yüzde 90’ını tamamlanmış durumda güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor" dedi

"Haziran ayında teslimatlarının gerçekleşmesini bekliyoruz"

İnşa sürecinin beklenenin üzerinde bir tempo ile gerçekleşmesinin kendilerini memnun ettiğini aktaran Muhtar Ünalır, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini sunduklarını ifade ederek, "Mart ayı içerisinde çalışmaların tamamlandığı çevre düzenlemelerin ise sürdüğü üç bloğun kurasının çekilme ihtimali var. Diğer bloklarımız da ise çalışmalar süratle devam ediyor konutlar Haziran ayına kalmadan Mayıs ayında teslim edilebilir" diye konuştu.