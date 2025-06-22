Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi’ndeki 700 yıllık cami mimarisiyle dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemdeki ustaların kıramadıkları kayaları olduğu gibi bırakarak duvar inşa etmesi sebebiyle kayalık yapı cami içerisinde kaldı.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi’ndeki 700 yıllık cami adeta zamana meydan okuyor. Yapıldığı dönemde kayalık zemine oturtulan cami pek çok deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeden bugünlere kadar gelmeyi başardı. 1378 yılında önce bölgeye gelen Hatip İsmail tarafından inşa ettirilen cami mimarisiyle de dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemdeki ustaların kıramadıkları kayaları olduğu gibi bırakarak duvar inşa etmesi sebebiyle kayalık yapı cami içerisinde kaldı. Uzun yıllar kullanılamayan cami geçtiğimiz yıllarda Anıtlar Kurulu ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle restore edilerek yeniden günümüze kazandırıldı. İmamı olmasa da ibadete açılan cami özellikle mimariye ilgi duyan pek çok ziyaretçiyi ağırlamaya hazır. Bölgeye gelen vatandaşlar hem camiyi ziyaret edebiliyor hem de vakit namazlarını burada kılabiliyor.

Caminin restore edilmesinde önemli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci eski Koordinatörü ve İnşaat Mühendisi Kazım Aysan, "Demirci’nin en eski köylerimizden bir tanesi. 1378 yılında köye gelen Hatip İsmail tarafından burada ilim tahsil etmek, çocuk yetiştirmek üzere cami yapılmasını ister. Bu caminin de köyün dışında yer alan yamacındaki bu kayalık alan seçilir. O günün şartlarında el birliğiyle köylülerle beraber buraya tamamen kayanının üzerine oturtulmuş bir cami inşa edilir. 1378 yılında yapılan bu cami halen ayaktadır. Köyün yaşamış olduğu bir çok depreme rağmen bu cami ayakta kalabilmeyi zemininden dolayı başarabilmiştir. 1378 yılından 500 yıl sonra bir restorasyon görmüş. Bu restorasyondan sonra ikinci bir yapılış yılı 17. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür varlığı tescilli bu yapı belediye imkanlarıyla restore edilerek ibadete açılmıştır. Restorasyonda Anıtlar Kuruluyla birlikte çalışılarak caminin ilk günkü desenlerine ulaşılmıştır. Caminin tüm eski süslemeleri meydana çıkarılmıştır. Aslına uygun olarak tekrar açılan bu cami ibadete açık vaziyettedir. Bu bölgenin en tarihi yapısı olarak yer almaktadır. 700 yıllık bu cami Demirci’nin en eski kültür varlıklarından bir tanesidir. Buranın restorasyonundan sonra bir çok seyyah tarafından da ziyaret edilmiştir" dedi.

Kitabesi hakkında

Öte yandan Küpeler Mahallesinde yer alan tarihi caminin kitabesinde ise şu ifadelere yer verildi: "Hatip İsmail tarafından 1378 yılında inşa edilmiştir ve 1890 yılında da onarım görmüştür. Onarım kitabesinden tacir Ali Ağa’nın oğlu Mehmet Emin’in hattat olarak çalıştığını anlamaktayız. Son cemaat yerindeki diğer kitabelerden ise Karacahaçinler’den Karamehmet oğlu Mehmet’in ve Hacı İbrahim’in yapıyı tamir ettiği, kıymıkçı Mustafa’nın ise usta olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. 1378 yılında yapılan cami’nin Saruhanoğulları döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Saruhanoğlu Ishak Bey’in 1378 yılında vefat etmiş, yerine oğlu Hızır Şah gelmiştir. Caminin, Hızır Şah zamanında yapıldığı bilinen kültürel yapılardan biri olma ihtimali yüksektir"