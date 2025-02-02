Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir rezidansta çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor. Dairelerde mahsur kalanlar, sepetli itfaiye araçlarıyla tahliye ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı binadaki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlardaki dairelerde mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarla tahliye çalışması başlattı.

Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla dairelerin pencerelerine kadar tek tek ulaşarak tahliyeleri gerçekleştiriyor. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, gerekli tedavilerinin yapılması için sağlık ediplerine teslim ediliyor.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği yangına müdahale ve dumanların boşaltılması içinde ekipler büyük bir özveriyle mücadele veriyor.