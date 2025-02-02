Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı İzmir 1461’e 3-2 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında 34. dakikada golü bulan taraf İzmir 1461 oldu. Demirkan Hayrettin Barış attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından İmren Alaçatıspor oyuncusu Soner Sarıçiçek attığı golle ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirledi. Maçın ikinci yarısında, İzmir 1461 oyuncusu Deniz Duran, 58. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. İzmir 1461, bulduğu penaltı pozisyonunu 65. dakikada gole çevirerek skoru 3-1 yaparken, İmren Alaçatıspor oyuncusu Yılmaz Aslandağ, 90+1’de attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

İmren Alaçatıspor bu sonuçla 26 puanla 6. sırada yer aldı.

İmren Alaçatıspor ligin 16. haftasında 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’te sahasında Torosgücü’nü ağırlayacak.