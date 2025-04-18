Meksika Körfezi’nden yola çıkarak okyanusu aşan ve 3 yıl süren 7 bin kilometrelik yolculuğunun ardından Bafa Gölü’ne ulaşan yılan balıklarının habitat alanları ile ilgili çalıştayın üçüncüsü Aydın’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın önemli misafirlerinden birisi olan yılan balıklarının yaşam alanlarının ve göçünün iyileştirmesi hedefiyle yapılan çalıştayın üçüncüsü Aydın’da gerçekleştirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Avrupa Yılan Balığı’nı korumak için Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen önemli çalıştayda, yılan balıklarının yaşadığı alanların korunması ve göç yollarının iyileştirilmesi konuşuldu.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mahalli Sulak Alan Komisyonu kararları doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında türün korunmasına yönelik habitat restorasyonu, göç yollarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılık, kirlilikle mücadele ve farkındalık artırma gibi konular ele alındı.

WWF-Türkiye bilim danışmanı Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Ozan Deniz ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilen izleme ve analiz çalışmalarına dair bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın yılan balıklarının geleceği açısında önemli olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Bafa Gölü’nde, akarsuda ve deltada ne kadar sarı ve gümüş yılan balığı var, su tutma yapılarında göç engel teşkil ediyor mu, önemli su yolları nereleri, üremek için ne kadarı kaçabiliyor, avlanabilir stok ne kadar? Yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, muhtarlıklar, kooperatifler ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile yürütülecek çalışmalar, kritik olarak tehdit altındaki yılan balıklarının geleceği açısından büyük yararı olacaktır" dedi.

Yılan balıklarının üremek için 7 bin kilometre yol kat ederek Meksika Sargasso Körfezi’ne gittiklerini sözlerine ekleyen Sürücü; "Vücudu uzun, yılan şeklinde ve kaygan olan Avrupa Yılan balığının ortalama boyu 60-70 santimetredir. Yılan balıkları acı veya tatlı su göllerinde, dere ve çaylarda bulunur. Acı veya tatlı sularda üremez, üremek için 7 bin km. yol kat ederek Sargasso Denizi’ne gider. Burada yumurtladıktan sonra ergin yılan balıkları ölür. Yavruları Akdeniz sularına girerek, Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü’ne gelir" şeklinde konuştu.

Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, DKMP Aydın Şube Müdürlüğü, Söke Ovası Sulama Birliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Yeşilköy Muhtarlığı ve EKODOSD Derneği temsilcileri katıldı.