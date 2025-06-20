DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 69 yıllık tarihi spor salonunu yıkmaya başlayarak tepkileri toplayan büyükşehir belediyesi, yanlıştan dönerek Bayramyeri Meydanının geleceği için vatandaşın önüne sandık koydu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan ve 69 yıldır Denizli sporuna hizmet veren Merkez Kapalı Spor Salonunun yıkım çalışmalarına başladı. Mimarlar Odası Denizli Şubesi, 69 yıllık tarihi spor salonunu yıkmaya başlayan belediyeyi, "Kent kimliğinde çok önemli bir yeri olan binanın, Denizli’ye sorulmadan ve uzman görüşü alınmadan yıkılmasını üzüntüyle izliyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

Tarihi spor salonunun yıkılmaya başlamasıyla tepkileri üzerine toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez yaptığı yanlıştan dönerek, kentin en önemli ve tarihi noktalarından biri olan Bayramyeri Meydanı için dönüşüm sürecini başlatırken, bu sürecin merkezine vatandaşların görüşlerini koydu. Meydanın tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi ve daha yaya dostu bir alana dönüştürülmesi amacıyla, Sarayköy Caddesi’nin devamı ile 468 Sokak’ın Demirciler Caddesi’ne kadar olan güzergâhın araç trafiğine kapatılarak, meydanın insan odaklı, tarihi ve estetik bir cazibe merkezine dönüştürme uygulaması hakkında vatandaşların görüşleri alınıyor.