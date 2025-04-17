Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde bulunan tescilli anıt ağacı gölgesinde Turizm Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Akçabük köyünde bulunan Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 19/10/2021 tarihinde tescil onayı yapılan anıt ağacın tanıtımı ile ilgili program düzenlendi. Yörede "Koca Meşe" olarak bilinen tescilli ağacın gölgesinde yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi meşe ağacının gölgesinde tual ve kolaj resim çalışmaları yaptı. Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan resimleri tek tek inceleyen Kaymakam Kahraman, "675 yıllık ve eşi benzeri olmayan doğa harikası olan ağacımızın tanıtımı amacı ile yapılan bu anlamlı etkinlikten dolayı tüm öğrencilerimizi, okul yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Koca meşenin gölgesinde ney dinletisi eşliğinde çizimler yapıldı. Bu anları Türkeli Gençlik Merkezi fotoğrafçılık kulübünden Gönüllü Gençler kayda aldı.

Koca meşeye ilişkin Bertuğ Nail Karagülle tarafından kaleme alınan kitap öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakam Kahraman, "Sinoplu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı koca meşeyi görmeye, gölgesinde teneffüs edip dinlenmeye davet ediyorum. Sinop’un en yaşlı ağacı olan Koca Meşeye hep birlikte sahip çıkacağız. İnşallah bu etkinlik anıt ağacımızın tanıtımında öncü olacak." dedi.