DÜZCE(İHA) – Düzce’de okul sporları gençler ve yıldızlar kros müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksi alanında yapıldı. Yarışlarda 64 sporcu şampiyon olmak koştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları gençler ve yıldızlar kros müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksinde 64 sporcunun katılımıyla yapıldı. Kros yıldız erkek müsabakalarında; Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Gölyaka 15 Temmuz Ortaokulu ikinci, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Kros yıldız kız müsabakalarında da Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu birinci, Akşemsettin Ortaokulu ikinci, Özel İsabet Ortaokulu üçüncü, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu.

Kros genç erkek müsabakalarında Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü olurken, genç kızda Düzce Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci ve Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.