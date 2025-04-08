DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın 61. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Aslan, yıl boyunca kütüphaneyi aktif kullanan okuyucuları ödüllendirdi.

7-11 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan 61. Kütüphane Haftası kapsamında Düzce Halk kütüphanesinde bir dizi etkinlik yapıldı. Vali Selçuk Aslan, il protokolünün katıldığı kutlanın bu yılki teması "Üreten Kütüphaneler" olan programda; Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladığı "Kitap Kapağı Tasarımı" sergisi, masal etkinliği ve ebru atölyesi yer aldı.

Programın son bölümünde ise Selçuk Aslan, yıl boyunca kütüphaneyi aktif şekilde kullanan ve en çok kitap okuyan kitapseverlere ödüllerini takdim etti.