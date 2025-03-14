Ordu’nun Altınordu ilçesi Eskipazar mevkiindeki 600 yıllık tarihi Eskipazar (Bayrambey) Camii restorasyon çalışmalarının adından ibadete açıldı.

Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) desteğinde restore edildi. Yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemeleri yapılan tarihi caminin ibadete açılmasıyla birlikte ilk Cuma namazı kılındı ve resmi açılışı gerçekleştirildi.

"19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız"

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçmişten günümüze gelen manevi ve tarihi değerlere her zaman değer verdiklerini, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Caminin açılışını mübarek bir günde gerçekleştirmenin hazzını yaşadıklarını dile getiren Başkan Güler, "Bu caminin yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız. Bundan sonra da sahip çıkmaya ve geleceğe taşımakta kararlıyız" dedi.

"Tarihi camileri restore ederek geleceğe kazandırdık"

Göreve geldikleri dönemde Ordu’nun ilçelerinde bulunan tarihi camilerin bakımsız halde olduğunu belirten Başkan Güler, bu camilerin hepsinin restore edildiğini ve bugün ibadete açık olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler, "Tarihi Çaybaşı Çayır Camii, Gülyalı Kestane Camii, İkizce Laleli Camii, Gürgentepe Eskiköy Camii’nde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda bu camilerimiz 5 vakit ibadete açık durumdadır. Bunların dışında ilçelerimizdeki manevi türbelerimize de sahip çıktık. Türbelerimizi de restore ederek hem kendimize yakışanı yaptık hem de değerlerimize sahip çıkmış olduk" şeklinde konuştu. Camiler dışında halkın kent içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla mescitler inşa ettiklerini kaydeden Başkan Güler, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 9 mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Tarihi Eskipazar Camii’nin açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.