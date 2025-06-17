SAMSUN (İHA) – Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ömer Kaçar, 60 yıldır çaldığı davuluyla düğünlerin, güreşlerin ve şenliklerin vazgeçilmez ismi oldu. Çocuk yaşta başladığı mesleğini bugün de aynı heyecanla sürdüren Kaçar, "Davul yağlı güreşin sembolüdür" dedi.

Vezirköprü’nün Sarıdibek Mahallesi Ambaryanı Sokak’ta yapılan düğün ve geleneksel güreşlerde sahne alan usta davulcu Ömer Kaçar, sabahın erken saatlerinden itibaren yaklaşık 8 saat boyunca aralıklarla davul çalarak hem güreşlere hem düğüne coşku kattı.

"10 yaşımda hayranlıkla izlerdim, şimdi sahnedeyim"

70 yaşındaki Ömer Kaçar, "Vezirköprü Sarıdibek Mahallesi Şahindere Sokak’ta yaşıyorum. 10 yaşımda düğünlerde, güreşlerde davulcuları hayranlıkla izlerdim. Onlara özenerek bu işe çıraklıkla başladım. Zamanla ustalaştım ve Türkiye’nin birçok yerindeki güreşlerde, düğünlerde sahne aldım. Davul-zurna ekibimle gittiğimiz her yerde halkı coşturduk" dedi.

"Yağlı güreş davulsuz olmaz"

Davulun yağlı güreşin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Kaçar, "Davulsuz zurnasız güreş olmaz. Davul, er meydanının ruhudur. Bu işi severek yapıyoruz. Gençleri de bu kültürü yaşatmaları için teşvik ediyoruz" diye konuştu.