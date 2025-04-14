Şırnak’ta hayata geçen projeyle 6 bin nüfuslu Uzungeçit beldesinin yarısı kitap okumaya başladı. Öğrenci ve velilerden oluşan 2 bin 500 kişi, kitap okuyarak il üçe geçmek için ter döktü. Türkiye’de ilk defa düzenlenen kitap okuma etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki Uzungeçit İlkokulu, İstikbal Ortaokulu ve Uzungeçit Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli 5 öğretmen ‘Uzungeçit Kitap Okuyor’ Projesini hayata geçirdi. Proje sayesinde binlerce insan kitap okuyarak dereceye girmek için ter döktü. İlk defa vatandaşların da katılımıyla yapılan okuma etkinliği 2 ay sürdü. Bu sürede kitabı okuyanlar 5 kategoride sınava tabi tutuldu.

Birinci kategori ilkokul 3, 4, 5’inci sınıf öğrencileri, ikinci kategori 6, 7, 8’inci sınıf öğrencileri, 3’üncü kategori lise, 4’üncü kategoride üniversite mezunları, 5’inci kategori de ise vatandaşlar katıldı. Ödüller ise şu şekilde sıralandı. İlkokul kategorisine birinciye bisiklet ortaokul kategorisi birinci bisiklet ikinci gitar, üçüncüsü kitap seçkisi, lise grubu birincisi fotoğraf makinesi, ikincisi kol saati, üçüncüsü kitap seçkisi, üniversite mezunları kategorisi birincisi 5 bin lira para ödülü, vatandaş kategorisi birincisi çeyrek altın, ikincisi gram altın, üçüncüsü yarım gram altın olarak belirlendi.

Binlerce insan kitap okudu

Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım yarışmayı ödül kısmında desteklediklerini ve 6 bin nüfuslu ilçenin yarısının kitap okuduğunu aktardı. Yıldırım, ’’Gerçekten çok anlamlı bir proje, öğretmenlerimizle bir süreç başlattık. Beldemizde genelinde çok geniş katılımlı bir kitap okuma etkinliği başladı. Belediye olarak ödüller kısmında yardımcı olduk. Sosyal belediyecilik anlamında beldemizde daha geniş bir tabana yayılması için destek verdik. Bu süreçten sonra da desteklerimiz devam edecektir’’ dedi.

Eren Özçelik isimli öğretmen ise genel olarak öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, ’’4 Yıldır İstikbal Ortaokulunda görev yapıyorum. Genel olarak öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama bu projede veli, vatandaş, öğrenci herkes okudu. Binlerce insan kitap okudu. Büyük bir dönüş aldık. Belde Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz destek verdi. Kitap okuyanların tamamı sınavlara tabi tutuldu ve dereceye girenlere çok güzel hediyelerimiz var. Projenin devamlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Etkinliğe katılan Çiğdem Bayram isimli öğrenci, projenin köyleri açısından güzel olduğunu söyledi. Bayram, ’’Proje sayesinde velilerimiz teşvik edildi. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Kitap okurken çok mutlu oldum. Bu sayede beldemizde herkes kitap okudu’’

Hazal Aydemir isimli öğrenci ise ’’Projesinde 5 kategori vardı. Bu güzel bir etkinlikti. Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Beldemize çok güzel oldu. Kategorilerde herkes ödül almış olacak’’ dedi.

Öğrenci velisi Nazlı Yıldırım da ’’2 kere kitabı okudum. Kızım istediği için kitap okudum. Yarışmaya kızım için katıldım. Normalde evde de kitap okuyorum’’ diye konuştu.

Ahmet Aydemir isimli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

’’Emekliyim, çocuklarımız için okuduk. Amacımız kazanmak değildi okumak lazım, çok güzel bir sınavdı. Hepimiz aynı kitabı okuduk ve aynı sınava tabi tutulduk.’’

Sınavda başarılı olanlara ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı kutlamalarında verilecek.