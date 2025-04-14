Gürcistan’da düzenlenen Gençler Kuraş Avrupa Şampiyonasında Manisa’nın Salihli ilçesi sporcuları Sultan Nur Diker ve Mürüvet Nur Özkan Avrupa şampiyonu, Mustafa Göde ise Avrupa ikincisi oldu.

2025 Gençler Kuraş Avrupa Şampiyonası Gürcistan’ın Batum Şehrinde gerçekleştirdi. Turnuvada Salihli Belediyesporlu sporcu Sultan Nur Diker +63 kiloda ümitler kategorisinde, Mürüvet Nur Özkan +70 kiloda gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, Mustafa Göde 71 kiloda Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada Diker ve Özkan, ülkemize ve Salihli’ye altın madalya gururu yaşatırken, Göde ise gümüş madalya gururu yaşattı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kuraş Avrupa Şampiyonasında altın madalya alan Sultan Nur Diker ve Mürüvet Nur Özkan ile gümüş madalya alan Mustafa Göde’yi tebrik edip, başarılarının devamını diledi.