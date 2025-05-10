Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, il protokolüyle birlikte Kırklartepe Barajı Sulama Şantiyesini ziyaret etti. Vali Eldivan, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulunarak, 191bin 526 metre uzunluğundaki sulama borularına ilk kaynağı vurdu.

Ziyaret kapsamında, DSİ Bölge Müdürü Fatih Kişi’den bilgi alan Vali Eldivan, Bayburt için büyük önem taşıyan Kırklartepe Barajı Sulama Projesi’nin Bayburt’ta tarımsal verimliliği arttıracağını belirtti. Vali Eldivan, proje dahilinde toplam 191bin 526 metre sulama borusu döşeneceğini ve 57 bin 700 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşacağını ifade etti. Su borularının ilk birleştirme kaynağını yapan Vali Eldivan, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, projenin Bayburt’a hayırlı olması temennisinde bulundu.