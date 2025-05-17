Samsun Müzesi’nde sergilenen, 1-2 milyon yıllık güney mamudu fosili, 545 milyon yıl öncesine ait deniz lalesi fosili ve diğer tarih öncesi kalıntılar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bilim insanlarına göre, dünya üzerindeki yaşam yaklaşık 4,5 milyar yıldır devam ediyor. Bu uzun süreçte yaşamış birçok canlının fosilleşen kalıntıları, Samsun Müzesi’nde özel bir bölümde sergileniyor. Müzede; Samsun’da bulunan 66-200 milyon yıllık ammonit, 100 milyon yıllık deniz kestanesi (ekhinoid), 251-545 milyon yıllık deniz lalesi (krinoid), 1-2 milyon yıllık güney mamudu (M. meridionalis) ve yaban atı (Equus) fosilleri yer alıyor. Özellikle milyonlarca yıl öncesine ait fosiller, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Mamut fosili, 14 yıl önce kömür ocağında bulundu

Samsun Müzesi’nde sergilenen mamuta ait azı dişi ve üst çene fosili, 14 yıl önce Ladik ilçesinde bir kömür işletmesinde bulundu. Uzmanlar bu fosilin 1-2 milyon yıllık olduğunu belirtiyor. Aynı alanda ayrıca yaban atı fosilleri de tespit edildi.

Müzede ayrıca, dinozorların ortaya çıkmasından 220 milyon yıl önce denizlerde yaşayan deniz kestaneleri, 65 milyon yıl önce yok olan ammonitler ve çiçeğe benzeyen deniz laleleri hakkında da bilgilendirmeler yer alıyor.